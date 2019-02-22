В области продолжают работу «Университеты третьего возраста»
Занятия для жителей Саратовской области старше пенсионного возраста организованы министерством социального развития при комплексных центрах социального обслуживания населения.
В министерстве напомнили, что «Университеты третьего возраста» действуют на базе социозащитных учреждений области с 2008 года и представляют собой комплекс познавательных, адаптированных в соответствии с потребностями пожилых людей программ по социально значимым направлениям. Ежегодно слушателями «Университетов» становятся более 5 тысяч пожилых граждан. «Университет» дает возможность им чувствовать себя более комфортно в современном, динамично развивающемся мире.
Чтобы стать слушателем «Университета третьего возраста», нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Такие центры есть сегодня в каждом районе области.
Жители Саратова могут выбрать для себя наиболее удобные обучающие площадки, расположенные в филиалах комплексного центра социального обслуживания населения.