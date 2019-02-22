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В марте в Саратове будет экспонироваться Межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия»

Новости
В марте в Саратове будет экспонироваться Межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия»


Она будет экспонироваться на двух площадках — в Радищевском музее (Первомайская, 75) и в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова (Университетская, 59).

По информации пресс-службы Радищевского музея, выставочный проект организован Творческим Союзом художников России, Фондом «Визарт» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и содействии Российской академии художеств. Его руководителем является первый вице-президент ТСХР, народный художник России, академик РАХ Евгений Ромашко. В 2018 году проект был представлен в трех городах: Ставрополе, Смоленске и Москве.

В новом 2019 году с выставкой «Живописная Россия» смогут познакомиться саратовцы. 1 марта в 12.00 состоится презентация выставочного проекта и творческая встреча с организаторами в СХУ им. А.П.Боголюбова. В этот же день пройдет официальное открытие выставки в Радищевском музее. Планируется презентация альбома-каталога, в котором представлены работы участников и исследовательские статьи искусствоведов и кураторов проекта.

В Радищевском музее и Боголюбовском училище в формате открытия будут организованы творческие встречи с первым вице-президентом Российской академии художеств В.Г.Калининым, вице-президентом Российской академии художеств, председателем Поволжского отделения РАХ, президентом ТСХР К.В.Худяковым и руководителем проекта, академиком Е.В.Ромашко. Планируются методические занятия для студентов и преподавателей художественного училища (по согласованию), музейных научных сотрудников и всех желающих. 2 марта в 12.00 в Радищевском музее планируется круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться актуальные вопросы: выставочные и издательские проекты Творческого Союза художников России и Поволжского отделения РАХ, региональные программы художественных институций, обмен опытом. Приглашаются к разговору научные музейные работники, арт-критики, художники, преподаватели художественных вузов и училищ.

В передвижную выставку и каталог включены работы Павла Никонова, Зураба Церетели, Натальи Нестеровой, Евгения Ромашко, Алексея Суховецкого, Анатолия Любавина, Виктора Глухова, Ивана Коршунов, Дарьи Антоновой, Константина Лупаева и многих других. Всего представлено 37 авторов из шести городов России.

В рамках выставочного проекта «Живописная Россия» в Радищевском музее (ул.Первомайская, 75) к 80-летию со дня рождения Анатолия Учаева, народного художника России, академика Российской академии художеств, основателя и первого руководителя Поволжского отделения РАХ в Саратове (2001-2011), будет представлена персональная выставка живописных работ Анатолия Васильевича из фондов СГХМ имени А.Н.Радищева и мастерской художника.

Выставка «Живописная Россия» будет экспонироваться с 1 по 31 марта в часы работы Радищевского музея и выставочного зала Боголюбовского училища.