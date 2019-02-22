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09:53 | 22 февраля
ДК села Ключи признан самым красивым сельским Домом культуры России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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ДК села Ключи признан самым красивым сельским Домом культуры России

Новости / Культура



С 9 января по 10 февраля проходил заочный Всероссийский телевизионный конкурс, организаторами которого выступили продюсерский центр «Медиа покорение» (Казань) совместно с редакцией телеканала «Будильник».

По информации министерства культуры области, конкурс проводился с целью знакомства с самыми красивыми Домами культуры и сельскими клубами России, с исторической значимостью сельских домов культуры, знакомства с людьми, которые всю свою жизнь посвятил культуре, творчеству и оставили свой след в истории Российской культуры.

По итогам конкурса Дом культуры села Ключи Вольского района с творческой работой «Дом культуры села Ключи – дом, в котором живет праздник» удостоен Диплома победителя.