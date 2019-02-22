ДК села Ключи признан самым красивым сельским Домом культуры России
С 9 января по 10 февраля проходил заочный Всероссийский телевизионный конкурс, организаторами которого выступили продюсерский центр «Медиа покорение» (Казань) совместно с редакцией телеканала «Будильник».
По информации министерства культуры области, конкурс проводился с целью знакомства с самыми красивыми Домами культуры и сельскими клубами России, с исторической значимостью сельских домов культуры, знакомства с людьми, которые всю свою жизнь посвятил культуре, творчеству и оставили свой след в истории Российской культуры.
По итогам конкурса Дом культуры села Ключи Вольского района с творческой работой «Дом культуры села Ключи – дом, в котором живет праздник» удостоен Диплома победителя.