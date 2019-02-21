Столичные блогеры и вице-мэр Сочи обсудили городские проблемы

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Общественники собрали информацию о проблемах обманутых дольщиков, незаконном строительстве, «жилых» гаражных кооперативах и экологической обстановке в городе. Также они пообщались с местными жителями, что позволило получить максимально объективный объем данных о ситуации в Сочи. После этого активисты провели встречу с вице-мэрами города и представителем Заксобрания Виктором Тепляковым. В ее рамках они изложили исчерпывающие сведения о самострое, сносе зданий, срыве сроков подготовки поселка для многодетных семей и пр.Отмечается, что на встрече удалось достигнуть договоренности о том, что в Сочи будет создана совместная комиссия из местных активистов и чиновников, которая займется проработкой самых наболевших вопросов. В частности, вице-мэр Константин Чеботарь заверил, что будет лично контролировать ситуацию со сносимыми домами и вводом в эксплуатацию новых зданий. По его словам, люди, у кого в «сносимых» домах оставалось единственное жилье, не останутся на улице.