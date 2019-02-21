Замминистра природных ресурсов и экологии области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в период с 1 сентября по по 26 октября прошлого чиновник принудил директора ГАУ СО "Саратовская межрайонная лесосеменная станция" к перечислению 10 тысяч рублей на нужды совета ветеранов работников лесного хозяйства.Как сообщает СУ СКР региона, злоумышленник уже является фигурантом ранее возбужденного уголовного дела. "Напомним, что в период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года то же должностное лицо, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, требовал от директора другого государственного автономного учреждения денежные средства на указанные цели. Выполняя незаконные требования должностного лица, директор учреждения систематически перечислял денежные средства на банковскую карту консультанта одного из отделов при министерстве, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, с причинением последнему материального ущерба" - отмечает пресс-служба следственного управления.Противоправные действия замминистра выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области. Анатолий Колдаев находится под подпиской о невыезде.