У моста через Волгу прошла акция «Защитник за рулем!»
Ее провели сотрудники Госавтоинспекции Саратова и Энгельса в преддверии Дня защитника Отечества.
По информации ГИБДД Саратова, дорожные полицейские совместно с членами общественного Совета при Управлении МВД России по г. Саратову, «Дорожным патрулем» и одним из автодилеров Саратова на посту ДПС на мосту через Волгу со стороны Энгельса поздравляли представителей сильного пола с наступающим праздником. Автоинспекторы дарили водителям и их пассажирам тематические сувениры, конфеты, копилки.
Руководители ГИБДД Саратова и Энгельса Алексей Новиков и Алексей Вестов, вручая подарки, просили водителей соблюдать ПДД и быть примером для других участников дорожного движения.
Не остались в стороне и маленькие будущие защитники страны – дети, которые находились в салонах транспортных средств. Ребята получили в подарок раскраски, брелоки и сладости.