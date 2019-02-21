В Саратове выберут "Мисс Навруз Мира - 2019"
Международный конкурс национального костюма, творчества и красоты пройдет 22 марта.
Организаторами мероприятия выступают Саратовское региональное отделение «Ассамблея народов России, Правительство Саратовской области, Совет ректоров саратовских вузов и Международный центр конкурсов «Хрустальная корона».
Церемония состоится в зале Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области.