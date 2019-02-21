21 Февраля 2019 20:48 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:50 | 21 февраля
Столичные блогеры и вице-мэр Сочи обсудили городские проблемы
17:03 | 21 февраля
Замминистра природных ресурсов и экологии области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
16:09 | 21 февраля
У моста через Волгу прошла акция «Защитник за рулем!»
15:15 | 21 февраля
В Саратове выберут "Мисс Навруз Мира - 2019"
14:20 | 21 февраля
Трамваи №№ 9 и 10 два часа простояли в пробке из-за негабаритного авто
13:33 | 21 февраля
В Аткарске двое мужчин погибли в огне
12:40 | 21 февраля
В прошлом году объем госдолга региона сократился на 2,4 млрд рублей
11:51 | 21 февраля
Академдрама приглашает на театральный вернисаж
10:49 | 21 февраля
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09:52 | 21 февраля
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове выберут "Мисс Навруз Мира - 2019"

Новости
В Саратове выберут "Мисс Навруз Мира - 2019"


Международный конкурс национального костюма, творчества и красоты пройдет 22 марта.

Организаторами мероприятия выступают Саратовское региональное отделение «Ассамблея народов России, Правительство Саратовской области, Совет ректоров саратовских вузов и Международный центр конкурсов «Хрустальная корона».

Церемония состоится в зале Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области.