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В Аткарске двое мужчин погибли в огне

Новости / ЧП
В Аткарске двое мужчин погибли в огне


Организовано проведение доследственной проверки.

ЧП произошло сегодня ночью. По информации СУ СКР по Саратовской области, один из местных жителей, выйдя на улицу, заметил, что из соседнего дома идет дым. Он сразу же вызвал пожарных. Поскольку дверь загоревшегося жилища была заперта изнутри, до прибытия огнеборцев никто из местных жителей не смог попасть внутрь и оказать помощь людям, находившимся в доме. После тушения огня на веранде возле входной двери обнаружено тело предположительно хозяина домовладения - мужчины 1961 года рождения. В жилой комнате на диване пожарные нашли тело другого мужчины, личность которого устанавливается.

Сообщается, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Наиболее вероятной причиной их гибели является отравление продуктами горения.

- В ходе осмотра установлено, что пожар возник в помещении кухни. Жилище отапливалось газовым котлом. В качестве основной причины пожара рассматривается перегрев котла, обусловивший возгорание рядом расположенной стены. Так как дом деревянный, огонь быстро распространился по всему зданию, - сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства. Проводится судебно-медицинское исследование для
установления точной причины смерти мужчин.

Фото http://om-saratov.ru