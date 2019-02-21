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На Мичурина обрушилась часть стены аварийного дома

Новости
На Мичурина обрушилась часть стены аварийного дома

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации пресс-службы городской администрации, вчера на пульт ЕДДС Саратова поступило сообщение о том, что по адресу ул. Мичурина, 109 произошло частичное обрушение части стены дома и кровли.

- Здание двухэтажное, кирпичное с деревянными перекрытиями и скатной шиферной кровлей, обслуживается ООО «ЭЖК-Жилсар». Дом был построен в 1917 году, признан аварийным в 1991 году и расселен. По указанному адресу (но в другой части здания, по ул. Соборная) проживает одна семья, которая ждет исполнения решения суда о получении компенсации за изымаемое аварийное помещение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировали в мэрии.

Сообщается, что специализированная организация проведет обследование конструкции здания с целью определения мероприятий по недопущению дальнейшего разрушения.