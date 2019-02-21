21 Февраля 2019 20:49 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:50 | 21 февраля
Столичные блогеры и вице-мэр Сочи обсудили городские проблемы
17:03 | 21 февраля
Замминистра природных ресурсов и экологии области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
16:09 | 21 февраля
У моста через Волгу прошла акция «Защитник за рулем!»
15:15 | 21 февраля
В Саратове выберут "Мисс Навруз Мира - 2019"
14:20 | 21 февраля
Трамваи №№ 9 и 10 два часа простояли в пробке из-за негабаритного авто
13:33 | 21 февраля
В Аткарске двое мужчин погибли в огне
12:40 | 21 февраля
В прошлом году объем госдолга региона сократился на 2,4 млрд рублей
11:51 | 21 февраля
Академдрама приглашает на театральный вернисаж
10:49 | 21 февраля
На Мичурина обрушилась часть стены аварийного дома
09:52 | 21 февраля
Юный балаковец угнал мотороллер приятеля у него на глазах
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Академдрама приглашает на театральный вернисаж

Новости


22 февраля 2019 года в рамках проекта «Театральный вернисаж» в фойе театра состоится открытие выставки саратовских художников «Контраст времён».

На выставке будут представлены работы известных саратовских художников, созданные в различные периоды творческой деятельности Боброва Б., Лавриненко Р. Л.,Чечневой Н. А., Маркушиной В.М., Медведкиной В.М., Медведкина Б.Е., Яли Е.Д., Котова А.П.,Маханьковой Л.А.,Маскаева П.А., Вальковой Л.Ю, Драгункиной И.Ю., Кочетковой О.В., Рогулиной Н.Н.,Милавиной М.Ю., Назарова В.П., Наместникова Ю.М., Солдатенко А. П., Панферовай Е.Н, Панфёрова Г.М., Шин И.Л., Кондратьева С.В., Ракчеева В.В., Мелкозерова Д.С., Терентьва Г., Глубокова Б., Бурдовицыной Э.А., Лялиной Е., Гвоздю А., Слыщенко Е.Ю., Яли А., Яли П.и др.