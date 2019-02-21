Академдрама приглашает на театральный вернисаж
22 февраля 2019 года в рамках проекта «Театральный вернисаж» в фойе театра состоится открытие выставки саратовских художников «Контраст времён».
На выставке будут представлены работы известных саратовских художников, созданные в различные периоды творческой деятельности Боброва Б., Лавриненко Р. Л.,Чечневой Н. А., Маркушиной В.М., Медведкиной В.М., Медведкина Б.Е., Яли Е.Д., Котова А.П.,Маханьковой Л.А.,Маскаева П.А., Вальковой Л.Ю, Драгункиной И.Ю., Кочетковой О.В., Рогулиной Н.Н.,Милавиной М.Ю., Назарова В.П., Наместникова Ю.М., Солдатенко А. П., Панферовай Е.Н, Панфёрова Г.М., Шин И.Л., Кондратьева С.В., Ракчеева В.В., Мелкозерова Д.С., Терентьва Г., Глубокова Б., Бурдовицыной Э.А., Лялиной Е., Гвоздю А., Слыщенко Е.Ю., Яли А., Яли П.и др.