В прошлом году объем госдолга региона сократился на 2,4 млрд рублей
В 2018 году объем госдолга региона сократился на 2,4 млрд рублей
За счет собственных доходов областного бюджета объем государственного долга Саратовской области сократился с начала 2018 года на 2,4 млрд рублей и составил на 1 января 2019 года 47,9 млрд рублей, или 70,9% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
На бюджетные кредиты приходится более половины этой суммы – 26,0 млрд рублей, или 54,3%, банковские заимствования – 16,9 млрд рублей, 35,3%, государственные ценные бумаги – 5,0 млрд рублей, 10,4%.
На 1 января 2019 года совокупный объем муниципального долга составил 9,8 млрд рублей. В структуре преобладающую долю занимают банковские кредиты – 85,0% (бюджетные кредиты – 14,4%, гарантии – 0,6%).