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Юный балаковец угнал мотороллер приятеля у него на глазах

Новости / ЧП
Юный балаковец угнал мотороллер приятеля у него на глазах

Судом он признан виновным в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 сентября прошлого года 17-летний юноша, достоверно зная, что его 18-летний приятель приобрел мотороллер, пришел в его гараж и в присутствии товарищей своего друга стал выкатывать мотороллер на улицу. Владелиц мотороллера возмутился поведением приятеля и попытался ему помешать. Однако злоумышленник пригрозил ему физическим насилием, и тот отступил.

Похищенным мотороллером юноша распорядился по своему усмотрению. Об открытом хищении имущества потерпевший сообщил в правоохранительные органы.

На предварительном следствии и в суде он полностью признал свою вину. Причиненный им ущерб был полностью возмещен. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

- В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следственным органом направлено представление в школу, где обучается 17-летний юноша, - сообщает пресс-служба следственного управления.

Фото http://tltgorod.ru