Юный балаковец угнал мотороллер приятеля у него на глазах

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 сентября прошлого года 17-летний юноша, достоверно зная, что его 18-летний приятель приобрел мотороллер, пришел в его гараж и в присутствии товарищей своего друга стал выкатывать мотороллер на улицу. Владелиц мотороллера возмутился поведением приятеля и попытался ему помешать. Однако злоумышленник пригрозил ему физическим насилием, и тот отступил.Похищенным мотороллером юноша распорядился по своему усмотрению. Об открытом хищении имущества потерпевший сообщил в правоохранительные органы.На предварительном следствии и в суде он полностью признал свою вину. Причиненный им ущерб был полностью возмещен. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.- В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следственным органом направлено представление в школу, где обучается 17-летний юноша, - сообщает пресс-служба следственного управления.Фото http://tltgorod.ru