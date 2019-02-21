Сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Праздник пройдет 21 февраля в актовом зале Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской Федерации.
По информации пресс-службы городской администрации, в мероприятии ожидается участие губернатора Саратовской области Валерия Радаева, главы Саратова Михаила Исаева, членов регионального правительства, депутатов областной думы, ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы, руководителей высших военных учебных заведений, представителей общественности.
Во время торжественной части планируется проведение показательного выступления курсантов института войск национальной гвардии. Помимо этого, в рамках празднования Дня защитника Отечества состоится вручение наград за активную общественную деятельность, в том числе и за успехи в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
На мероприятии будет представлена передвижная выставка военно-патриотической направленности, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и героям Великой Отечественной войны.
В завершении участников ждет праздничный концерт.
Фото http://duma-angarsk.ru