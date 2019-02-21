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В Ершовском районе срочно пробивали дорогу к селу Прудовой, чтобы доставить ребенка в больницу
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В Ершовском районе срочно пробивали дорогу к селу Прудовой, чтобы доставить ребенка в больницу

Новости
В Ершовском районе срочно пробивали дорогу к селу Прудовой, чтобы доставить ребенка в больницу


Всего к середине дня из снежного плена было освобождено 22 населенных пункта Саратовской области.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства области, н а 16.00 20 февраля оставались закрытыми 9 автомобильных дорог. Дорожники ударными темпами расчистили дороги Ершовского района. Так, вместе с вместе с фермерами дорожники пробивались к селу Прудовый, там нужно было срочно доставить в больницу ребенка. Помощь пришла вовремя, мальчик с родителями уже в стационаре.

На 15.00 прервано дорожное сообщение с 37 селами в Алгайском, Новоузенском, Озинском, Дергачевском, Ершовском и Пугачевском районах. Напомним, что утром их было 59.

В министерстве подчеркнули, что спецтехника продолжает работать в круглосуточном режиме, так как погодные условия и для дорожников, и для водителей остаются сложными.

Фото https://chenews.net