Жителей Саратова предупреждают о слабой метели
Сохранится усиление ветра.
По информации Саратовского ЦГМС, на 20-21 февраля 2019г. в городе ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, слабый гололед, слабая метель.
Температура: ночью - 4°С… - 6°С, днем 0°С… +2°С.
Ночью в областном центре сохранится усиление юго-западного ветра с порывами 15 м/с, днем 15-16 м/с.
Единый дежурно-диспетчерский центр Саратова призывает граждан соблюдать осторожность при перемещении по городу. Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.