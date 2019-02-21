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Начинает работу выставка «Последний из великих немцев»

Новости / Культура
Начинает работу выставка «Последний из великих немцев»


С экспозицией, посвященной 250-летию со дня рождения величайшего немецкого географа Нового Времени, крупнейшего натуралиста XIX века, второго, научного первооткрывателя Америки Александра фон Гумбольдта, можно ознакомиться в немецком читальном зале и немецком культурно-информационном центре Областной универсальной научной библиотеки.

По информации организаторов, за 90 лет жизни Гумбольдт написал 636 книг, статей, трактатов. Он оказал огромное влияние на просвещенные умы своего времени. Известно, что когда ему было 60 лет, он совершил поездку в Россию. Известный географ был приглашен провести исследования на Урале. Вместе со спутниками он проехал через Прибалтику, Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Екатеринбург. В 1829 году проездом из Оренбурга он посетил Саратов и Саратовскую губернию. Здесь ему был оказан «царский прием»: тогдашний губернатор Голицын лично выехал встречать его в Вольск.

В отделе редкой книги нашей библиотеки хранится уникальное прижизненное издание на русском языке «Путешествие барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе въ 1829 году по Сибири и къ Каспийскому морю», 1837 г.

На выставке «Последний из великих немцев», которая будет работать в немецком читальном зале, будут представлены многочисленные книги из фонда отдела. Постеры, предоставленные Гете-Институтом, будут выставлены в немецком культурно-информационном центре.

Выставка доступна для посещения с 20 по 28 февраля с 11:00-19:00 (выходной – пятница).