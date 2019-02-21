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Саратовский студент стал победителем турнира по киберфутболу

Новости / Спорт
Саратовский студент стал победителем турнира по киберфутболу


Платон Шелест сыграл 245 матчей и одержал уверенную победу в финале.

16 февраля на базе стадиона «Самара Арена» состоялся первый турнир по киберфутболу FIFA-2019. В общей сложности, в соревновании приняли участие более 365 киберфутболистов со всей России. По информации отдела общественных связей Поволжского института управления РАНХиГС, единственным представителем от Саратовской области на турнире стал студент данного вуза Платон Шелест. За 12 часов киберспортсмен сыграл 245 матчей, из которых в финальном матче одержал уверенную победу.

Саратовский студент стал победителем турнира по киберфутболу

По итогам турнира Платон получил возможность заключить контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». По условиям контракта киберфутболист получает клубную экипировку, сопровождение при выездах на киберфутбольные турниры, премиальные в случае побед, а также участвует в различных клубных мероприятиях.

Киберспорт - это открытые соревнования пользователей таких известных компьютерных игр, как Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks и другие. Киберспорт в России в настоящее время набирает большую популярность. Международным олимпийским комитетом (МОК) планируется включить соревнования по киберспорту в Олимпийские игры 2024 года.