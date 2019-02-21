Саратовцев приглашают на кинопоказ, посвященный Дню защитника Отечества
Сеанс пройдет в рамках проекта «Семейные киночетверги».
По информации областного методического киновидеоцентра, 21 февраля в кинозале «На Рижской» состоится специальный киносеанс, приуроченный к предстоящему Дню защитника Отечества. Зрители увидят режиссерский дебют Константина Хабенского - военную драму «Собибор» (12+).
Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном в истории войны 1941-1945 гг. успешном побеге пленных из нацистского концлагеря.
Начало в 15.00.