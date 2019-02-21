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В области прервано сообщение с 59 населенными пунктами из-за непогоды

Новости
В области прервано сообщение с 59 населенными пунктами из-за непогоды


Чрезвычайных происшествий не зафиксировано.

Заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве области, на котором рассмотрели обеспечение дорожно-транспортного сообщения на территории муниципальных районов.

По состоянию на 7.00 20 февраля из-за неблагоприятных погодных условий прервано дорожное сообщение с 59 населенными пунктами, из них14 - в Озинском, 13 - в Новоузенском, 11 – в Алгайском, по 8 – в Дергачевском и Ершовском, 3 – в Краснопартизанском и 2 – в Пугачевском районах области.

Главы районов по видеосвязи доложили, какие меры предпринимаются для нормализации обстановки. В большинстве районов метель утихла, но ветер по-прежнему остается сильным. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано. В настоящее время для восстановления сообщения со всеми населенными пунктами в районах работает порядка 100 единиц техники. Поставлена задача обеспечить проезд ко всем заблокированным населенным пунктам до конца сегодняшнего дня.

Фото http://utimenews.org