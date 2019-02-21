Саратовцев приглашают проголосовать за общественную территорию для благоустройства

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По информации пресс-службы городской администрации, сбор голосов пройдет с 08.00 до 20.00 в территориальных счетных комиссиях в каждом районе города.Для того чтобы отдать свой голос, необходимо в указанный день придти на счетный участок с паспортом, получить бюллетень и сделать выбор. Граждане вправе отметить любое количество общественных территорий, которые по его мнению необходимо благоустроить. Принимать участие в общегородском голосовании могут саратовцы, достигшие 14-летнего возраста.На голосование жителям будет предложено 14 дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, на которых будет описано обустройство зоны с новыми объектами уличной инфраструктуры и ландшафтным дизайном.В мэрии напомнили, что в прошлом году наибольшее количество голосов получил бульвар по улице Рахова, за благоустройство которого проголосовали 135,9 тыс. человек.Фото http://gkh64.ru