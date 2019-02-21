Шестеро жителей области лишились денег с банковских карт, поверив мошенникам

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Достаточно крупных сумм по вине мошенников, в частности, лишились двое жителей Вольского и Питерского районов. По информации пресс-службы регионального управления МВД, им позвонили якобы работники банка и попросили потерпевших продиктовать данные своих банковских карт. После сообщения реквизитов с карт граждан были списаны 38500 рублей и 14600 рублей.На уловки мошенников попался также житель с. Балтай. На одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже запчастей для своего комбайна. Мужчина перевел псевдопродавцу 12 тысяч рублей, однако товар так и не получил. Злоумышленник перестал выходить на связь.Таким же образом были обмануты еще трое жителей Саратовской области. Балаковец лишился 3 тысяч рублей, пытаясь купить сварочный аппарат. Жительница города Ртищево перевела мошенникам со своей карты 46500 рублей за покупку строительных материалов (ориентировано-стружечные плиты). Жительница села Ахмат Краснокутского района на одной из популярных соцсетей нашла объявление о пошиве одежды на заказ. Потерпевшая перевела швее 3650 рублей, однако наряд так и не получила.- Если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все «за» и «против», - призывают полицейские. - Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают мошенники. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам.Обо всех фактах мошенничества или попытках таковых необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (по мобильному телефону – «102» или «112»).Фото https://static.mvd.ru