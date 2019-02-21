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В Саратове состоится концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского
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В Саратове состоится концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского

Новости
В Саратове состоится концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского

Концерт "Парад баритонов" является совместным проектом Фонда «Таланты мира» и Саратовского театра оперы и балета.

Вспомнить одного из лучших певцов современности, выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского зрителей приглашают 24 февраля. В программе вечера памяти прозвучат его любимые арии из опер и оперетт, жемчужины камерного жанра, эстрадные песни.

В концерте примут участие лауреаты Международных конкурсов Андрей Бреус («Новая опера», Москва) и Александр Киреев (Национальный театр оперы и балета Украины им. Т. Шевченко), заслуженные артисты России Роман Гранич и Дмитрий Соловьев (Саратовский театр оперы и балета), а также солисты театра Андрей Потатурин и Алексей Смирнов. Дирижер — лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.

По информации пресс-службы театра, премьера проекта "Парад баритона" состоялась 22 апреля 2018 года на сцене одного из лучших залов планеты — Карнеги-холл.

Фото https://znaj.ua