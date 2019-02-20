20 Февраля 2019 12:26 СРЕДА
Новости
10:44 | 20 февраля
В Саратове состоится концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского
09:52 | 20 февраля
Саратовцы напишут «Тест по истории Отечества»
09:00 | 20 февраля
В Энгельсе найдено тело скрывавшегося от суда мужчины
18:00 | 19 февраля
В 2018 году более 13 тысяч маломобильных пассажиров совершили поездки в поездах дальнего следования Приволжской магистрали
17:18 | 19 февраля
В области сохранится ветреная погода
16:36 | 19 февраля
В Саратовском областном музее краеведения открывается выставка «Адрес дружбы – провинция Гильменд»
16:05 | 19 февраля
Вячеслав Моше Кантор об осквернении свастиками мемориала Симоны Вейль: «Это стало составляющей стремительного роста антисемитизма»
15:52 | 19 февраля
В России увеличивается число желающих стать участниками международных инвестпрограмм
15:52 | 19 февраля
В Саратовской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 3,86%
15:03 | 19 февраля
98,4% девятиклассников успешно справились с устным собеседованием по русскому языку
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцы напишут «Тест по истории Отечества»

Новости
Саратовцы напишут «Тест по истории Отечества»


Акция будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.

Сегодня, 20 февраля, в 15.00 в аудитории № 408 11 корпуса Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского состоится общественная акция «Тест по истории Отечества».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, мероприятие проводится по инициативе Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов» при участии профессорско-преподавательского состава Института истории и международных отношений СГУ.

Тест включает в себя порядка тридцати вопросов, связанных с историей Отечества, памятными датами и днями воинской славы России.

Принять участие в данном мероприятии приглашаются все желающие.

Фото http://sormatveevka.ucoz.ru