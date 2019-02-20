Саратовцы напишут «Тест по истории Отечества»
Акция будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества.
Сегодня, 20 февраля, в 15.00 в аудитории № 408 11 корпуса Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского состоится общественная акция «Тест по истории Отечества».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, мероприятие проводится по инициативе Саратовской региональной общественной организации «Союз саратовских курсантов» при участии профессорско-преподавательского состава Института истории и международных отношений СГУ.
Тест включает в себя порядка тридцати вопросов, связанных с историей Отечества, памятными датами и днями воинской славы России.
Принять участие в данном мероприятии приглашаются все желающие.
Фото http://sormatveevka.ucoz.ru