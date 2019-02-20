В Энгельсе найдено тело скрывавшегося от суда мужчины

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По информации следственного управления региона, 26 и 39-летний жители Энгельса, промышлявшие кражами чужого имущества, должны были предстать перед судом. Желая избежать ответственности за противоправные деяния, они скрылись от суда и былиобъявлены в розыск.Подельники проживали вместе в одной из квартир Энгельса. Вечером 17 февраля приятели распивали спиртное. В процессе застолья между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого 39-летний мужчина словами грубой нецензурной брани оскорбил товарища. Разозлившись на это, 26-летний молодой человек нанес ему множественные удары кулаком в область головы и туловища. Осознав,что потерпевший не подает признаков жизни, подозреваемый вынес тело из квартиры и закопал в снегу неподалеку от дома, где его на следующий день обнаружили полицейские.В настоящее время подозреваемый задержан. Он заключен под стражу по заочно избранной ему судом при объявлении в розыск мере пресечения.Фото http://koryazhma-poisk.ru