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В 2018 году более 13 тысяч маломобильных пассажиров совершили поездки в поездах дальнего следования Приволжской магистрали

Новости
В 2018 году более 13 тысяч маломобильных пассажиров совершили поездки в поездах дальнего следования Приволжской магистрали


Это более чем в два раза превышает соответствующие показатели 2017 года.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, положительная динамика сохраняется и в текущем году. Так, в январе 2019 в поездах дальнего следования на Приволжской магистрали было зарегистрировано свыше 1230 маломобильных пассажиров, что на четверть больше, чем в январе 2018 года.

- Существенное увеличение числа пассажиров с ограниченными возможностями здоровья обусловлено объективными причинами, - сообщает пресс-служба дороги. - В частности, увеличивается количество вагонов со специализированным купе – как за счет приобретения новых вагонов, так и модернизации уже имеющегося вагонного парка. Специализированные вагоны имеют свои конструкционные отличия от обычных: здесь предусмотрены подъемные посадочные устройства, увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора. Ведется последовательная и системная работа по улучшению условий и повышению доступности поездок для маломобильных пассажиров.

Для маломобильных пассажиров действует дистанционное оформление электронных билетов через Интернет на специализированные места. Билет могут оформить инвалиды-колясочники и сопровождающие лица, зарегистрированные в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД". В данном Центре также принимаются заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах. Заявку можно оставить не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки.

Фото http://opmo.mosreg.ru