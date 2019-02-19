В области сохранится ветреная погода

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По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 20 февраля, местами по области вновь будет наблюдаться усиление западного, юго-западного ветра. Днем возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, морось), туман, на дорогах - гололедица. Температура ночью -8…-13°, при прояснении до -17°, днем -0…-5°.МЧС области убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, спасатели рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, шифера и других предметов. Также ни в коем случае нельзя стоять рядом с остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.Что касается участников дорожного движения, то пешеходам напоминают о необходимости быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».Фото http://apastovo.ru