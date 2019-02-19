Вячеслав Моше Кантор об осквернении свастиками мемориала Симоны Вейль: «Это стало составляющей стремительного роста антисемитизма»

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«Этот акт вандализма направлен против всех евреев и всех порядочных людей», - заявил Вячеслав Моше Кантор в ответ на то, как портреты известной правозащитницы Симоны Вейль были покрыты нацистской символикой и оскорбительными надписями неизвестными злоумышленниками.Граффити с изображением уважаемой и почитаемой во всей Европе правозащитницы, политика и общественного деятеля Симоны Вейль, ушедшей из жизни в 2017 году, подверглись вандализму в середине февраля. Злоумышленники нарисовали нацистскую символику и антисемитские оскорбления поверх работ стрит-арт художника Кристиана Геми (никнейм - С215), выполненными в честь захоронения Вейль в Пантеоне, бок о бок с величайшими людьми в истории Франции.«Чрезвычайно тревожно, что объектом ненависти стала выжившая в Холокосте покойная Симона Вейль, которая так много сделала для французского общества», - заявил Вячеслав Моше Кантор, комментируя инцидент.Не меньшее возмущение высказал и художник Кристиан Геми, лично взявшийся за восстановление изуродованных портретов, после чего отметил в твиттере: «Симона Вейль вернулась, вместе со своими ценностями и грацией, которые сильнее варварства».«Мы рады, что портреты были восстановлены, и надеемся, что виновные в этом возмутительном деянии будут пойманы и наказаны по всей строгости закона», - заявил Вячеслав Моше Кантор.«К сожалению, это стало составляющей стремительного роста антисемитизма, справиться с которым необходимо незамедлительно, пока он не превратился в эпидемию ненависти к евреям», - добавил президент Европейского еврейского конгресса.Инцидент с осквернением мемориала Симоны Вейль произошёл через несколько дней после того, как на окне лавки по продаже бейглов в четвёртом округе Парижа появилось нанесённое краской слово «жиды». Это стало лишь несколькими эпизодами в череде случаев антисемитского вандализма в Париже.Симона Вейль умерла 30 июня 2017 года в возрасте 89 лет и стала пятой женщиной, удостоившейся чести быть захороненной в Пантеоне наряду с 72 мужчинами. Симона попала в плен к нацистам в 1944 году в возрасте 16 лет. Сначала её депортировали в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, а затем в Берген-Бельзен.