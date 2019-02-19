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18:00 | 19 февраля
В 2018 году более 13 тысяч маломобильных пассажиров совершили поездки в поездах дальнего следования Приволжской магистрали
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16:36 | 19 февраля
В Саратовском областном музее краеведения открывается выставка «Адрес дружбы – провинция Гильменд»
16:05 | 19 февраля
Вячеслав Моше Кантор об осквернении свастиками мемориала Симоны Вейль: «Это стало составляющей стремительного роста антисемитизма»
15:52 | 19 февраля
В России увеличивается число желающих стать участниками международных инвестпрограмм
15:52 | 19 февраля
В Саратовской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 3,86%
15:03 | 19 февраля
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14:00 | 19 февраля
Из бюджета области на соцсферу в 2018 году направлено 74,5 миллиарда рублей
12:43 | 19 февраля
Саратовец убил приятеля сковородой и сжег его тело
11:50 | 19 февраля
В Саратове отметят 85-летие Юрия Гагарина
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В России увеличивается число желающих стать участниками международных инвестпрограмм

Новости
Все большее число россиян желают принять участие в международных инвестиционных программах.

В России увеличивается число желающих стать участниками международных инвестпрограмм

В 2019 году рост обращений по этому поводу может вырасти на 20%, считают эксперты компании «Capitalin». Жители России и стран СНГ приоритет отдают Кипру и Мальте, но также увеличивается интерес к странам Карибского бассейна (ожидаемый рост – от 25% до 35%). К концу 2021 года более 10 тысяч граждан, по прогнозам «Capitalin», могут получить второе гражданство.
Спрос на получение ВНЖ и ПМЖ уже в 2018 году вырос практически по всем программам, рассказал гендиректор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов. Несмотря на ужесточение условий в государствах Евросоюза по получению гражданства за инвестиции, тренд затрагивает не только миллионеров, но и менее состоятельных граждан РФ. Они стремятся воспользоваться демократичными программами в Испании, Португалии, Греции, странах Карибского бассейна. Объясняется такое желание как экономическими причинами, так и возможностью обучать детей Европе, иметь свободу передвижения по странам, получить возможность создавать и расширять бизнес, а также надежно инвестировать средства, отметил Сергей Евдокимов.
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