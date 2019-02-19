В России увеличивается число желающих стать участниками международных инвестпрограмм
Все большее число россиян желают принять участие в международных инвестиционных программах.
В 2019 году рост обращений по этому поводу может вырасти на 20%, считают эксперты компании «Capitalin». Жители России и стран СНГ приоритет отдают Кипру и Мальте, но также увеличивается интерес к странам Карибского бассейна (ожидаемый рост – от 25% до 35%). К концу 2021 года более 10 тысяч граждан, по прогнозам «Capitalin», могут получить второе гражданство.
Спрос на получение ВНЖ и ПМЖ уже в 2018 году вырос практически по всем программам, рассказал гендиректор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов. Несмотря на ужесточение условий в государствах Евросоюза по получению гражданства за инвестиции, тренд затрагивает не только миллионеров, но и менее состоятельных граждан РФ. Они стремятся воспользоваться демократичными программами в Испании, Португалии, Греции, странах Карибского бассейна. Объясняется такое желание как экономическими причинами, так и возможностью обучать детей Европе, иметь свободу передвижения по странам, получить возможность создавать и расширять бизнес, а также надежно инвестировать средства, отметил Сергей Евдокимов.
В 2019 году рост обращений по этому поводу может вырасти на 20%, считают эксперты компании «Capitalin». Жители России и стран СНГ приоритет отдают Кипру и Мальте, но также увеличивается интерес к странам Карибского бассейна (ожидаемый рост – от 25% до 35%). К концу 2021 года более 10 тысяч граждан, по прогнозам «Capitalin», могут получить второе гражданство.
Спрос на получение ВНЖ и ПМЖ уже в 2018 году вырос практически по всем программам, рассказал гендиректор компании «Capitalin» Сергей Евдокимов. Несмотря на ужесточение условий в государствах Евросоюза по получению гражданства за инвестиции, тренд затрагивает не только миллионеров, но и менее состоятельных граждан РФ. Они стремятся воспользоваться демократичными программами в Испании, Португалии, Греции, странах Карибского бассейна. Объясняется такое желание как экономическими причинами, так и возможностью обучать детей Европе, иметь свободу передвижения по странам, получить возможность создавать и расширять бизнес, а также надежно инвестировать средства, отметил Сергей Евдокимов.