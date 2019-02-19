В Саратовском областном музее краеведения открывается выставка «Адрес дружбы – провинция Гильменд»
20 февраля в 15:00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Адрес дружбы – провинция Гильменд».
Она посвящена 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Выставка рассказывает о дружественных связях между Саратовской областью и провинцией Гильменд Республики Афганистан, а также об оказании гуманитарной и экономической помощи мирному населению провинции в конце 1980-х – начале 1990-х годов.