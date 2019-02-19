98,4% девятиклассников успешно справились с устным собеседованием по русскому языку
13 февраля девятиклассники региона впервые прошли итоговое устное собеседование по русскому языку.
Собеседование стало условием допуска к ГИА-9, оно позволило проверить навыки устной речи у школьников.
Участниками итогового собеседования в Саратовской области 13 февраля стали почти 12 тысяч человек с учетом неявки на собеседование обучающихся из школ, закрытых на карантин (количество девятиклассников в регионе всего около 22 тысяч человек).
По итогам устного собеседования 98,4% девятиклассников региона успешно продемонстрировали навыки спонтанной речи и получили «зачет».