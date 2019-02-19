Из бюджета области на соцсферу в 2018 году направлено 74,5 миллиарда рублей
Из бюджета области на соцсферу в 2018 году направлено 74,5 млрд рублей
Расходы консолидированного бюджета Саратовской области достигли в 2018 году 105,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Станислав Кошелев на прошедшей коллегии ведомства.
Он уточнил, что на функционирование отраслей социальной сферы направлено 74,5 млрд рублей, или 70,8% от общих расходов с ростом относительно показателя предшествующего года на 7,2 млрд рублей.
В полном объеме обеспечено финансовыми ресурсами достижение в 2018 году целевых ориентиров по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках «майских» указов в соответствии с региональными «дорожными картами».