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Саратовец убил приятеля сковородой и сжег его тело

Новости / ЧП
Саратовец убил приятеля сковородой и сжег его тело


Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 10 февраля в гаражном массиве неподалеку от дома 110-а по проспекту 50 лет Октября было обнаружено тело 39-летнего
мужчины с признаками насильственной смерти. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлены личность и местонахождение подозреваемого в убийстве. Им оказался 44-летний местный житель.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 8 февраля в дневное время 39-летний мужчина вышел из организации, расположенной в Ленинском районе, где находился по служебные вопросам. После этого он направился к своему 44-летнему приятелю, проживающему
в одном из частных домовладений на улице Песочной. Мужчины стали распивать спиртное. В ходе застолья между ними произошел
конфликт на почве спора о причинах краха их совместных коммерческих начинаний. В ходе ссоры хозяин домовладения нанес гостю четыре удара сковородой в височную область головы. Затем он поместил тело приятеля в багажник своей автомашины и вывез в гаражный массив. Там убийца выгрузил тело своей жертвы возе одного из гаражей, облил его приобретенным по пути бензином и поджег.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото https://sarnovosti.ru