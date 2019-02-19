В Саратове отметят 85-летие Юрия Гагарина

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По информации комитета по туризму области, 25 февраля откроет свои двери обновленный народный музей Юрия Алексеевича Гагарина. Сейчас в нем идет косметический ремонт. 5 марта в народном музее откроется тематическая выставка ко Дню рождения первого космонавта.1 марта в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А пройдет торжественное собрание. В качестве почетных гостей в наш город планируют приехать однокурсники космонавта - профессор, доктор исторических наук Виктор Порохня и мастер производственного обучения по литейному делу Тимофей Чугунов, а также племянница Гагарина Тамара Филатова. В настоящее время идут переговоры о приезде Ярослава Жалнина, исполнителя главной роли в фильме «Первый в космосе», снятого к 50-летию первого полета.В рамках праздничных мероприятий запланировано проведение соревнований по баскетболу и лыжам. Именно этими видами спорта увлекался Юрий Гагарин.Помимо этого, комитет по туризму разработал медиа-проект «Гагарин навсегда!», в рамках которого запланированы экскурсии, конкурсы, посвященные первому космонавту Земли.