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В Саратове отметят 85-летие Юрия Гагарина
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В Саратове отметят 85-летие Юрия Гагарина

Новости
В Саратове отметят 85-летие Юрия Гагарина

В честь этой даты пройдет торжественные собрания, спортивные соревнования, выставки.

По информации комитета по туризму области, 25 февраля откроет свои двери обновленный народный музей Юрия Алексеевича Гагарина. Сейчас в нем идет косметический ремонт. 5 марта в народном музее откроется тематическая выставка ко Дню рождения первого космонавта.

1 марта в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А пройдет торжественное собрание. В качестве почетных гостей в наш город планируют приехать однокурсники космонавта - профессор, доктор исторических наук Виктор Порохня и мастер производственного обучения по литейному делу Тимофей Чугунов, а также племянница Гагарина Тамара Филатова. В настоящее время идут переговоры о приезде Ярослава Жалнина, исполнителя главной роли в фильме «Первый в космосе», снятого к 50-летию первого полета.

В рамках праздничных мероприятий запланировано проведение соревнований по баскетболу и лыжам. Именно этими видами спорта увлекался Юрий Гагарин.

Помимо этого, комитет по туризму разработал медиа-проект «Гагарин навсегда!», в рамках которого запланированы экскурсии, конкурсы, посвященные первому космонавту Земли.