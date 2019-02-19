Транспортная полиция Приволжской магистрали отмечает вековой юбилей

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Как напоминает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, днем рождения специальных полицейских соединений на транспорте, сначала водном, а потом и железнодорожном, можно считать 20 ноября 1809 года. Именно в этот день император Александр Первый утвердил «Учреждение об управлении водяными и сухопутными сообщениями».В 1836 году в России возник Отдельный корпус жандармов, в котором было и подразделение железнодорожной жандармерии. В 1867 году были утверждены структура и штаты Жандармских полицейских управлений железных дорог, а железнодорожная полиция стала самостоятельной специализированной структурой, призванной хранить правопорядок на ж/д транспорте.В связи с революционными событиями 1917 года история правоохранителей-железнодорожников была начата с чистого листа. А с 18 февраля 1919 года начинается принципиально новый этап в истории ведомства, который длится и поныне.Приволжская железная дорога поздравляет ветеранов и действующих сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником и желает здоровья, благополучия и ощущения верно избранного жизненного пути.