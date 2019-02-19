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В ближайшие сутки порывы ветра в области будут достигать 25 м/с

Новости
В ближайшие сутки порывы ветра в области будут достигать 25 м/с

МЧС призывает население соблюдать основные меры личной безопасности.

По данным Саратовского гидрометцентра сегодня, 18 февраля, в ближайшие 2-5 часов с сохранением ночью 19 февраля местами по области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 25 м/с.

Температура ночью -10…-15°, при прояснении до -20°, днем -5…-10°, в Левобережье местами -15°.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности.

"При усилении ветра необходимо взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - рекомендуют в ведомстве. - Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение снега, шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных".