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В областной научной библиотеке состоится встреча с Иваном Рябининым

Новости


20 февраля в 13:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки в рамках проекта «Созвездие литературных имен земли Саратовской» состоится творческая встреча с Почетным гражданином Романовского района, поэтом, прозаиком, художником Иваном Тимофеевичем Рябининым.

Он член районного литературно-поэтического клуба «Перезвон сердец», который объединяет в своих рядах единомышленников, любителей поэзии и других форм литературного творчества, людей талантливых, самобытных, настоящих патриотов своей малой Родины.

Литературное творчество и живопись – любимые увлечения И.Т. Рябинина. Отдельные его рассказы, стихи, рисунки публиковались в журналах «Волга», «Перец», «Юность», в газетах «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», в местных СМИ, а также в сборниках произведений саратовских авторов. Большинство картин Ивана Тимофеевича посвящены родному краю, природе, селу Большой Карай – всему, что так близко и дорого его душе.

На встрече прозвучат стихи в исполнении Ивана Тимофеевича Рябинина. В мероприятии примет участие ансамбль народной песни «Русская песня». В зале новых поступлений будет открыта персональная выставка картин И.Т. Рябинина «Времена года».

На творческую встречу с Иваном Тимофеевичем Рябининым приглашаются писатели, члены литературных объединений, журналисты, учащаяся молодежь, культурная общественность города, читатели библиотеки.