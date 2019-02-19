19 Февраля 2019 01:17 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 18 февраля
Транспортная полиция Приволжской магистрали отмечает вековой юбилей
17:10 | 18 февраля
В ближайшие сутки порывы ветра в области будут достигать 25 м/с
16:19 | 18 февраля
В областной научной библиотеке состоится встреча с Иваном Рябининым
15:31 | 18 февраля
Заболеваемость орви и гриппом в Саратовской области снижается
14:39 | 18 февраля
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
14:00 | 18 февраля
Министерство занятости напоминает о праздничных днях в феврале и марте 2019 года
13:15 | 18 февраля
В Саратове продолжается проект «Школьный проектный офис»
12:21 | 18 февраля
В Пушкинке прошёл фольклорный час «Родной язык нам очень дорог»
11:34 | 18 февраля
Несколько мыслей под трайфлы, или Простая сложность Алены Чижук
10:49 | 18 февраля
Объявлены даты ежегодных культурных тематических акций в 2019 году
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Заболеваемость орви и гриппом в Саратовской области снижается

Новости
Заболеваемость орви и гриппом в Саратовской области снижается

По состоянию на 18 февраля этого года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению превышает расчетный эпидемический порог.

По сравнению с прошедшей неделей отмечается снижение заболеваемости на 12,74%. Показатель заболеваемости по населению г. Саратова ниже расчетного эпидемического порога.

В медицинских организациях области профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии с комплексным планом в полном объеме (обязательный масочный режим работы, регулярное проветривание, кварцевание и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, обслуживание температурящих больных на дому, ограничение посещения больных в стационарах и др. в соответствии с планом мероприятий).