Заболеваемость орви и гриппом в Саратовской области снижается
По состоянию на 18 февраля этого года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению превышает расчетный эпидемический порог.
По сравнению с прошедшей неделей отмечается снижение заболеваемости на 12,74%. Показатель заболеваемости по населению г. Саратова ниже расчетного эпидемического порога.
В медицинских организациях области профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии с комплексным планом в полном объеме (обязательный масочный режим работы, регулярное проветривание, кварцевание и влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, обслуживание температурящих больных на дому, ограничение посещения больных в стационарах и др. в соответствии с планом мероприятий).