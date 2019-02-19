Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
В связи с ремонтными работами с 22:00 19 февраля до 06:00 20 февраля 2019 года будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Саратовский муниципальный район).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 16 км автодороги ст. Багаевка – пос. Александровка.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.