Министерство занятости напоминает о праздничных днях в феврале и марте 2019 года.

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23 февраля в Российской Федерации празднуется День защитника Отечества. В этом году этот день выпадает на субботу.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации выходной день с субботы 23 февраля, совпавший с нерабочим праздничным днем, перенесен на пятницу 10 мая.Таким образом, согласно производственному календарю, для работающих в режиме пятидневной и шестидневной рабочей недели на праздник 23 февраля в этом году будет одинаковое количество выходных – два дня (23 и 24 февраля).При шестидневной рабочей неделе 10 мая (пятница), на которое перенесен выходной день, останется рабочим днем.В 2019 году 8 марта – нерабочий праздничный день – приходится на пятницу. В связи с этим, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня – 8 марта (пятница), 9 марта (суббота) и 10 марта (воскресенье).Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, 9 марта (суббота) будет обычным рабочим днем, а днями отдыха станут 8 и 10 марта, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации 22 февраля и 7 марта продолжительность рабочего дня сокращается на один час.