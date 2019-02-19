Несколько мыслей под трайфлы, или Простая сложность Алены Чижук
17 января на Малой сцене Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова состоялась премьера спектакля по тексту-монологу московского сценариста и драматурга Юлии Вороновой "Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и Фейсбук".
«Дневник...» представляет собой внутренний монолог женщины, которая в соответствии с взрослением испытывает душевные трансформации. Свои мысли и чувства Алена Чижук доверяет дневнику, разбитому на семь глав. Героиню в четырех возрастах играют разные актрисы. 16-летнюю – Дарья Ревина (о проблемах в отношениях родителей юная Алена рассказывает дневнику как бы между прочим, больше переживаний вызывает, с кем на выпускном будет танцевать «крутой» одноклассник). Верный друг 28-летней Чижук (Александра Коваленко) – «аська». Позже, шесть лет спустя, свои комплексы, проблемы, психозы женщина изливает в «Живом журнале» (эту роль сыграла Дарья Родимова). Алена Чижук 44-х лет в исполнении Светланы Москвиной – активный пользователь фейсбука.
На наш взгляд, актерский ансамбль спектакля вместе с режиссером Сергеем Карповым и художником-постановщиком Юрием Наместниковым создали удивительный проект. Его прелесть и ценность в визуальной простоте, скрывающей серьезную глубину. В первую очередь хочется подчеркнуть, какой большой пользой оказалось для спектакля следующее обстоятельство: Сергей Карпов по основной профессии тоже актер, он служит в Ярославском академическом драматическом театре имени Федора Волкова. Бросалось в глаза, как актрисам «Дневника...» было интересно работать с Сергеем, а ему – по-актерски чувствовать каждую из них, обнаруживать и выуживать не лежащие на поверхности личностные качества. С Дарьей Ревиной они усилили искренность и восторг 16-летней Алены (широко распахнутый взгляд актрисы - сам по себе яркая метафора огромного жизненного моря, раскинувшегося перед выпускницей). Отведя роль 28-летней Алены Александре Коваленко, Карпов будто щелкает по носу своим коллегам, которые идут по простому пути, вовсю эксплуатируя природный отчаянный эротизм Коваленко. В новой постановке Драмы мы видим, что это сильнейшее и многогранное дарование. Алена-Александра эффектно балансирует между кокетливым лукавством и виртуозным враньем героини ее адресатам, будь то любовник Леша (он же муж лучшей подруги), сама лучшая подруга или дальняя родственница. И как не по себе становится, когда этот напускной задор сменяется тусклым и безжизненным признанием героини в собственном одиночестве. Логично было предположить, что Алена, прожившая шесть лет, появится в состоянии полной нервной негодности. Дарья Родимова изображает 34-летнюю Чижук женщиной с кучей комплексов, уязвимой психикой, - этакой заложницей персонального психотерапевта и набора пазлов из жизни млекопитающих. Даром, что Леша достался ей, и с ним, признается Чижук, спаси и сохрани, придется умереть в один день. Дарья Родимова создала яркий образ, показав себя безукоризненной комической актрисой.
… «Алену наших дней, которая чуть ли не главным своим предназначением считает умение за два дня довести авокадо до идеальной спелости, играет Светлана Москвина. Зеркалом души героини, которая образом «попрыгуньи-стрекозы» старательно скрывает душевную боль и массу проблем, выступает фейсбук», – цитату из своего обзора творческой лаборатории «Видимоневидимо»-2018 привожу неслучайно. В эскизном варианте постановки "Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и Фейсбук" образ 44-летней Елены (так героиня просит называть ее теперь) считывался именно таким. И сатира драматурга по поводу увлеченности человека собственным присутствием в виртуальном пространстве, в версии «молочной спелости» звучала четче и сильнее. Премьера же заставила «споткнуться». Когда вначале мы сообщили, что премьера состоялась17 ЯНВАРЯ, это не было опиской. Просто понадобилось время, чтобы осмыслить не только увиденную историю, но и виртуальную дискуссию по поводу спектакля. Театральные критики и рядовые зрители увидели в «фейсбучной» Елене Чижук хронически усталого человека, кривящую душой обывательницу. В самой же постановке не всем хватило глубины. Сомнения в художественной весомости, по нашему мнению, можно связать с тем, что «соцсети» как сценическое поле, на котором разворачиваются душевные баталии человека с самим собой, для публики пока новы и непривычны. Этакий «трайфл», «безделица». Ведь многие заходят на свою страничку «пофлудить», «постебаться», а то и, что называется, «тапочек в пол», – и промчаться на полном газу на «машинке» цинизма через все это «поле», не щадя чужого мнения. По нашему же убеждению, замечательно, что сатирический характер спектакля сменился мягкой иронией. И зритель придет в театр и сопереживать, и посмеяться, и проанализировать, до каких размеров он готов раздвинуть границы своего личного пространства и продемонстрировать частную жизнь окружающим.
44-летняя Елена Чижук делает это виртуозно (огромная заслуга Светланы Москвиной). Создается впечатление, что играя Алену в состоянии «кризиса среднего возраста», актриса раскачивает свою героиню на экстремальных качелях (на самом деле, визуально, всего лишь включает камеру ноутбука). В образе а-ля Мерилин Монро Елена восторженно сообщает пользователем фб, как приготовить брускетту. С «необозначенным» косметикой лицом и не причесанная поет незатейливые шлягеры. Но посмотрите, с какой теплотой в голосе она отвечает мужу (Леша все же остался с ней), что в холодильнике всего полно. В кадре появляется не сам мужчина, а его толстое волосатое пузико, которое способно не погасить либидо только у любящей женщины. И понимаешь, что она сильный человек и просто молодец, эта самая Алена Чижук, если из 36-летней особы на грани самоубийства превратилась в женщину, умеющую «СЧАСТЬЕ готовить». Большинство посмотревших премьерный спектакль в хэштеге героини поставили ударение на слово ГОТОВИТЬ. На самом деле напрашивается акцент на первое слово. Во всяком случае Светлана Москвина, рисуя психологический рисунок роли, существует на каком-то сумасшедшем, абсолютно молекулярном уровне достоверности. Оттого глубина Алены не вызывает сомнений. Она фотографируется с отцом, который некогда ушел из семьи и доставил много боли. Что говорит о мудрости героини, понявшей: чувственную биографию не стоит мерить грубым аршином. Алена вступает в группу мамочек, которые переживают конфликт с детьми-подростками, и мы видим в этом честность и открытость женщины, ждущей советов. А то, что иногда и набежит слеза усталости, дело житейское. Можно открыть фейсбук (своего нового персонального «псиотерапевта»), приготовить трайфлы, и поведать миру то, что считаешь нужным. Даже если это всего лишь маленький лайфхак. Тот, кому нужно, увидит за кулинарным «пустячком: ты «научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу». И отчего-то кажется, что сценическая история Алены Чижук не закончена. Было бы очень любопытно встретиться с ней 60-летней. По наблюдениям за своими знакомыми, догадываюсь, что именно в этом возрасте жизнь только начинается. Юлия Воронова, вы на данную тему не думали?
Автор Елена Маркелова
Фото www.saratovdrama.com