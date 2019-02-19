Несколько мыслей под трайфлы, или Простая сложность Алены Чижук

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«Дневник...» представляет собой внутренний монолог женщины, которая в соответствии с взрослением испытывает душевные трансформации. Свои мысли и чувства Алена Чижук доверяет дневнику, разбитому на семь глав. Героиню в четырех возрастах играют разные актрисы. 16-летнюю – Дарья Ревина (о проблемах в отношениях родителей юная Алена рассказывает дневнику как бы между прочим, больше переживаний вызывает, с кем на выпускном будет танцевать «крутой» одноклассник). Верный друг 28-летней Чижук (Александра Коваленко) – «аська». Позже, шесть лет спустя, свои комплексы, проблемы, психозы женщина изливает в «Живом журнале» (эту роль сыграла Дарья Родимова). Алена Чижук 44-х лет в исполнении Светланы Москвиной – активный пользователь фейсбука.На наш взгляд, актерский ансамбль спектакля вместе с режиссером Сергеем Карповым и художником-постановщиком Юрием Наместниковым создали удивительный проект. Его прелесть и ценность в визуальной простоте, скрывающей серьезную глубину. В первую очередь хочется подчеркнуть, какой большой пользой оказалось для спектакля следующее обстоятельство: Сергей Карпов по основной профессии тоже актер, он служит в Ярославском академическом драматическом театре имени Федора Волкова. Бросалось в глаза, как актрисам «Дневника...» было интересно работать с Сергеем, а ему – по-актерски чувствовать каждую из них, обнаруживать и выуживать не лежащие на поверхности личностные качества. С Дарьей Ревиной они усилили искренность и восторг 16-летней Алены (широко распахнутый взгляд актрисы - сам по себе яркая метафора огромного жизненного моря, раскинувшегося перед выпускницей). Отведя роль 28-летней Алены Александре Коваленко, Карпов будто щелкает по носу своим коллегам, которые идут по простому пути, вовсю эксплуатируя природный отчаянный эротизм Коваленко. В новой постановке Драмы мы видим, что это сильнейшее и многогранное дарование. Алена-Александра эффектно балансирует между кокетливым лукавством и виртуозным враньем героини ее адресатам, будь то любовник Леша (он же муж лучшей подруги), сама лучшая подруга или дальняя родственница. И как не по себе становится, когда этот напускной задор сменяется тусклым и безжизненным признанием героини в собственном одиночестве. Логично было предположить, что Алена, прожившая шесть лет, появится в состоянии полной нервной негодности. Дарья Родимова изображает 34-летнюю Чижук женщиной с кучей комплексов, уязвимой психикой, - этакой заложницей персонального психотерапевта и набора пазлов из жизни млекопитающих. Даром, что Леша достался ей, и с ним, признается Чижук, спаси и сохрани, придется умереть в один день. Дарья Родимова создала яркий образ, показав себя безукоризненной комической актрисой.… «Алену наших дней, которая чуть ли не главным своим предназначением считает умение за два дня довести авокадо до идеальной спелости, играет Светлана Москвина. Зеркалом души героини, которая образом «попрыгуньи-стрекозы» старательно скрывает душевную боль и массу проблем, выступает фейсбук», – цитату из своего обзора творческой лаборатории «Видимоневидимо»-2018 привожу неслучайно. В эскизном варианте постановки "Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и Фейсбук" образ 44-летней Елены (так героиня просит называть ее теперь) считывался именно таким. И сатира драматурга по поводу увлеченности человека собственным присутствием в виртуальном пространстве, в версии «молочной спелости» звучала четче и сильнее. Премьера же заставила «споткнуться». Когда вначале мы сообщили, что премьера состоялась17 ЯНВАРЯ, это не было опиской. Просто понадобилось время, чтобы осмыслить не только увиденную историю, но и виртуальную дискуссию по поводу спектакля. Театральные критики и рядовые зрители увидели в «фейсбучной» Елене Чижук хронически усталого человека, кривящую душой обывательницу. В самой же постановке не всем хватило глубины. Сомнения в художественной весомости, по нашему мнению, можно связать с тем, что «соцсети» как сценическое поле, на котором разворачиваются душевные баталии человека с самим собой, для публики пока новы и непривычны. Этакий «трайфл», «безделица». Ведь многие заходят на свою страничку «пофлудить», «постебаться», а то и, что называется, «тапочек в пол», – и промчаться на полном газу на «машинке» цинизма через все это «поле», не щадя чужого мнения. По нашему же убеждению, замечательно, что сатирический характер спектакля сменился мягкой иронией. И зритель придет в театр и сопереживать, и посмеяться, и проанализировать, до каких размеров он готов раздвинуть границы своего личного пространства и продемонстрировать частную жизнь окружающим.44-летняя Елена Чижук делает это виртуозно (огромная заслуга Светланы Москвиной). Создается впечатление, что играя Алену в состоянии «кризиса среднего возраста», актриса раскачивает свою героиню на экстремальных качелях (на самом деле, визуально, всего лишь включает камеру ноутбука). В образе а-ля Мерилин Монро Елена восторженно сообщает пользователем фб, как приготовить брускетту. С «необозначенным» косметикой лицом и не причесанная поет незатейливые шлягеры. Но посмотрите, с какой теплотой в голосе она отвечает мужу (Леша все же остался с ней), что в холодильнике всего полно. В кадре появляется не сам мужчина, а его толстое волосатое пузико, которое способно не погасить либидо только у любящей женщины. И понимаешь, что она сильный человек и просто молодец, эта самая Алена Чижук, если из 36-летней особы на грани самоубийства превратилась в женщину, умеющую «СЧАСТЬЕ готовить». Большинство посмотревших премьерный спектакль в хэштеге героини поставили ударение на слово ГОТОВИТЬ. На самом деле напрашивается акцент на первое слово. Во всяком случае Светлана Москвина, рисуя психологический рисунок роли, существует на каком-то сумасшедшем, абсолютно молекулярном уровне достоверности. Оттого глубина Алены не вызывает сомнений. Она фотографируется с отцом, который некогда ушел из семьи и доставил много боли. Что говорит о мудрости героини, понявшей: чувственную биографию не стоит мерить грубым аршином. Алена вступает в группу мамочек, которые переживают конфликт с детьми-подростками, и мы видим в этом честность и открытость женщины, ждущей советов. А то, что иногда и набежит слеза усталости, дело житейское. Можно открыть фейсбук (своего нового персонального «псиотерапевта»), приготовить трайфлы, и поведать миру то, что считаешь нужным. Даже если это всего лишь маленький лайфхак. Тот, кому нужно, увидит за кулинарным «пустячком: ты «научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу». И отчего-то кажется, что сценическая история Алены Чижук не закончена. Было бы очень любопытно встретиться с ней 60-летней. По наблюдениям за своими знакомыми, догадываюсь, что именно в этом возрасте жизнь только начинается. Юлия Воронова, вы на данную тему не думали?Автор Елена МаркеловаФото www.saratovdrama.com