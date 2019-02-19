В Саратове продолжается проект «Школьный проектный офис»
Третий месяц на площадке МАОУ «Лицей «Солярис» г. Саратова реализуется проект «Школьный проектный офис».
В проекте принимают участие 21 лицеист 8-11 классов, 13 студентов и 4 преподавателя Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.
Школьный проектный офис направлен на повышение уровня проектной компетентности выпускников общеобразовательных учреждений посредством формирования проектной площадки для школьников с привлечением студентов, имеющих опыт подготовки проектов, представляемых на различные конкурсы и гранты. Реализация проектного офиса позволяет сформировать у школьников понимание проектной деятельности как инструмента позитивных изменений социальной среды и консолидации усилий местного сообщества. Итог совместной работы старшеклассников, студентов и преподавателей состоит в навыках социального проектирования, опираясь на которые старшеклассники смогут вовлечь в эту деятельность обучающихся младших классов.