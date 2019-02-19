19 Февраля 2019 01:17 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 18 февраля
Транспортная полиция Приволжской магистрали отмечает вековой юбилей
17:10 | 18 февраля
В ближайшие сутки порывы ветра в области будут достигать 25 м/с
16:19 | 18 февраля
В областной научной библиотеке состоится встреча с Иваном Рябининым
15:31 | 18 февраля
Заболеваемость орви и гриппом в Саратовской области снижается
14:39 | 18 февраля
Временно закрывается движение через железнодорожный переезд в Саратовском районе
14:00 | 18 февраля
Министерство занятости напоминает о праздничных днях в феврале и марте 2019 года
13:15 | 18 февраля
В Саратове продолжается проект «Школьный проектный офис»
12:21 | 18 февраля
В Пушкинке прошёл фольклорный час «Родной язык нам очень дорог»
11:34 | 18 февраля
Несколько мыслей под трайфлы, или Простая сложность Алены Чижук
10:49 | 18 февраля
Объявлены даты ежегодных культурных тематических акций в 2019 году
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Пушкинке прошёл фольклорный час «Родной язык нам очень дорог»

Новости
В Пушкинке прошёл фольклорный час «Родной язык нам очень дорог»

Фольклорный час «Родной язык нам очень дорог» для дошкольников к Международному дню родного языка состоялся 15 февраля в Областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина.

Участники акции познакомились с праздником - Международный день родного языка, вспомнили, на каких языках говорят люди разных стран, узнали легенду о вавилонской башне, также с интересом рассмотрели карту Саратовской области и узнали, какие народы населяют наш многонациональный край. Ребята с удовольствием вспомнили и исполнили самую известную народную колыбельную песню «Баю-баюшки-баю», узнали, как на разных языках звучит первое слово почти каждого человека – мама, получили любопытную информацию о том, как на разных языках люди передают звуки некоторых животных. Дети участвовали в игре «Я начну, а ты продолжи» по народным пословицам и поговоркам, потренировались произносить скороговорки.

Отдельная часть мероприятия была посвящена русским народным сказкам: волшебным, о животных, бытовым и богатырским. Участники акции слушали и обсуждали русские народные сказки «Лиса и Тетерев» и «Кашица из топора», знакомились со значением старорусских слов. Юные читатели с интересом отнеслись к распространенным «крылатым выражениям» и к книге А. Усачёва «Великий и могучий русский язык».