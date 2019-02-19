В Пушкинке прошёл фольклорный час «Родной язык нам очень дорог»

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Участники акции познакомились с праздником - Международный день родного языка, вспомнили, на каких языках говорят люди разных стран, узнали легенду о вавилонской башне, также с интересом рассмотрели карту Саратовской области и узнали, какие народы населяют наш многонациональный край. Ребята с удовольствием вспомнили и исполнили самую известную народную колыбельную песню «Баю-баюшки-баю», узнали, как на разных языках звучит первое слово почти каждого человека – мама, получили любопытную информацию о том, как на разных языках люди передают звуки некоторых животных. Дети участвовали в игре «Я начну, а ты продолжи» по народным пословицам и поговоркам, потренировались произносить скороговорки.Отдельная часть мероприятия была посвящена русским народным сказкам: волшебным, о животных, бытовым и богатырским. Участники акции слушали и обсуждали русские народные сказки «Лиса и Тетерев» и «Кашица из топора», знакомились со значением старорусских слов. Юные читатели с интересом отнеслись к распространенным «крылатым выражениям» и к книге А. Усачёва «Великий и могучий русский язык».