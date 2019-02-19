Объявлены даты ежегодных культурных тематических акций в 2019 году
Министерство культуры РФ утвердило даты главных культурных акций 2019 года.
«День театра» пройдет 27 марта, он приурочен ко Всемирному дню театра. Следующая акция — «Библионочь» — состоится 20 апреля. Мероприятия подготовят библиотеки, книжные магазины, литературные музеи.
18 мая пройдет акция «Ночь музеев»: музеи, картинные галереи, планетарии и другие культурные площадки будут работать допоздна.
На 24 августазапланирована акция «Ночь кино». Всероссийская акция «Ночь искусств»соберет гостей 3 ноября.