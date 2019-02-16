Обновлен визуальный стиль известного бренда

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Рестайлинг не проводился с 2011 года, но тенденции рынка таковы, что обновления коснулись всей линейки FLASH UP. Стиль остался узнаваемым для потребителей, но при этом принял более современный и дерзкий вид.Разработчики нового дизайна, специалисты британского агентства Taxi Studio, оставили классические цвета бренда – салатовый и голубой. При этом главным изменением стал «пульс» – дизайнеры перерисовали и усовершенствовали его, превратив в фирменную пульсирующую вспышку, состоящую из острых углов и четких линий. Основные спокойные цвета оттенены белыми вставками и черным фоном, благодаря чему логотип стал более заметным и ярким. По словам Спенсера Бака, креативного партнера и основателя Taxi Studio, новый стиль отражает бесконечную энергию бренда.Потребители оценят по достоинству новый образ бренда, уверена Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Она заметила, что новый образ вполне соответствует настоящему времени скоростей, когда для воплощения замыслов требуется хорошая поддержка.