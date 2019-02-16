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Новости
12:28 | 16 февраля
Обновлен визуальный стиль известного бренда
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Обновлен визуальный стиль известного бренда

Новости
Популярный в России энергетик кардинально изменил визуальный стиль.

Обновлен визуальный стиль известного бренда


Рестайлинг не проводился с 2011 года, но тенденции рынка таковы, что обновления коснулись всей линейки FLASH UP. Стиль остался узнаваемым для потребителей, но при этом принял более современный и дерзкий вид.
Разработчики нового дизайна, специалисты британского агентства Taxi Studio, оставили классические цвета бренда – салатовый и голубой. При этом главным изменением стал «пульс» – дизайнеры перерисовали и усовершенствовали его, превратив в фирменную пульсирующую вспышку, состоящую из острых углов и четких линий. Основные спокойные цвета оттенены белыми вставками и черным фоном, благодаря чему логотип стал более заметным и ярким. По словам Спенсера Бака, креативного партнера и основателя Taxi Studio, новый стиль отражает бесконечную энергию бренда.
Потребители оценят по достоинству новый образ бренда, уверена Екатерина Потокина, старший директор по развитию лицензионных, слабоалкогольных и безалкогольных брендов Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Она заметила, что новый образ вполне соответствует настоящему времени скоростей, когда для воплощения замыслов требуется хорошая поддержка.

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