Саратовец стал призером кубка России по подводному спорту
Соревнования проходили с 12 по 15 февраля в городе Заречный Свердловской области.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в турнире принимали участие 250 сильнейших спортсменов из 24 регионов нашей страны.
За Саратовскую область выступал мастер спорта Александр Широкий, проходящий спортивную подготовку в областной спортшколе олимпийского резерва по водным видам спорта. На соревнованиях в Заречном он занял 3 место на дистанции 1500 м, показав результат 13.09.
Подготовила спортсмена заслуженный тренер РФ Тамара Голохвастова.
Фото https://swimtim.com