16 Февраля 2019 01:37 СУББОТА
Новости
18:00 | 15 февраля
Саратовец стал призером кубка России по подводному спорту
17:02 | 15 февраля
В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»
15:59 | 15 февраля
В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»
15:09 | 15 февраля
Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту
14:16 | 15 февраля
В Балашове горело здание церкви
13:23 | 15 февраля
В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»
12:31 | 15 февраля
«Печати. Маркет» запустила линию высококачественных флеш-печатей
11:44 | 15 февраля
Балаковец пытался откупить сына, подозреваемого в хищении демонтированных мелиоративных труб
10:57 | 15 февраля
С начала года в области выращено около 600 тонн тепличных огурцов
10:04 | 15 февраля
В Саратовской области пройдет межрегиональный туристский форум «Диво Поволжья»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»

Новости
В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»


Безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут» появится в ближайшее время в торговых точках всей страны. В некоторых магазинах нефильтрованное пиво с грейпфрутовым соком впервые появилось в октябре 2018 года, после чего его достоинства быстро оценили поклонники безалкогольной линейки бренда «Балтики 0». Компания начинает продажи нового сорта на территории всей РФ.

Производитель разливает «Балтику 0 Грейпфрут» в алюминиевые банки объемом 0,33 л, на которых изображен сочный грейпфрут. Продукт очень заметен на магазинных полках – производитель разливает «Балтику 0 Грейпфрут» в алюминиевые банки объемом 0,33 л с изображением сочного грейпфрута.

Развитие вкусовых предпочтений потребителей безалкогольного пива заметно усилилось в РФ, заметил Виталий Заика, вице-президент по маркетингу пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. Также он рассказал о существенном росте сегмента безалкогольного пива в 2018 году по сравнению с предыдущим годом – увеличение составило 35,6%. «Балтика 0 Грейпфрут» поможет укреплению лидерских позиций бренда на рынке.