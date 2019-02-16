В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»
Безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут» появится в ближайшее время в торговых точках всей страны. В некоторых магазинах нефильтрованное пиво с грейпфрутовым соком впервые появилось в октябре 2018 года, после чего его достоинства быстро оценили поклонники безалкогольной линейки бренда «Балтики 0». Компания начинает продажи нового сорта на территории всей РФ.
Производитель разливает «Балтику 0 Грейпфрут» в алюминиевые банки объемом 0,33 л, на которых изображен сочный грейпфрут. Продукт очень заметен на магазинных полках – производитель разливает «Балтику 0 Грейпфрут» в алюминиевые банки объемом 0,33 л с изображением сочного грейпфрута.
Развитие вкусовых предпочтений потребителей безалкогольного пива заметно усилилось в РФ, заметил Виталий Заика, вице-президент по маркетингу пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group. Также он рассказал о существенном росте сегмента безалкогольного пива в 2018 году по сравнению с предыдущим годом – увеличение составило 35,6%. «Балтика 0 Грейпфрут» поможет укреплению лидерских позиций бренда на рынке.