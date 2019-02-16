В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»
Мероприятие пройдет в Школе нового века в рамках интеллектуальной олимпиады ПФО.
По информации министерства образования области, в муниципальном этапе игры приняли участие 139 школьных команд из 24 районов области и 6 районов Саратова. Завтра 10 сильнейших школьных команд будут бороться на региональном этапе за право представлять регион на окружном финале игры «Что? Где? Когда?» 4-5 марта в городе Йошкар-Ола.
Команды, вышедшие на региональный финал, представляют физико-технический лицей № 1, медико-биологический лицей, гуманитарно-экономический лицей, лицеи № 15, 37, среднюю школу № 82, гимназии № 1, 3 города Саратова, среднюю школу № 1 р. п. Базарный Карабулак, гимназию № 2 г. Балаково.
Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа проводится с 2016 года. Проект был инициирован саратовскими студентами на молодежном форуме «iВолга» в 2015 году и поддержан полномочным представителем Президента РФ в ПФО.