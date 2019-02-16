16 Февраля 2019 01:37 СУББОТА
Новости
18:00 | 15 февраля
Саратовец стал призером кубка России по подводному спорту
17:02 | 15 февраля
В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»
15:59 | 15 февраля
В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»
15:09 | 15 февраля
Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту
14:16 | 15 февраля
В Балашове горело здание церкви
13:23 | 15 февраля
В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»
12:31 | 15 февраля
«Печати. Маркет» запустила линию высококачественных флеш-печатей
11:44 | 15 февраля
Балаковец пытался откупить сына, подозреваемого в хищении демонтированных мелиоративных труб
10:57 | 15 февраля
С начала года в области выращено около 600 тонн тепличных огурцов
10:04 | 15 февраля
В Саратовской области пройдет межрегиональный туристский форум «Диво Поволжья»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»

Новости
В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»

Мероприятие пройдет в Школе нового века в рамках интеллектуальной олимпиады ПФО.

По информации министерства образования области, в муниципальном этапе игры приняли участие 139 школьных команд из 24 районов области и 6 районов Саратова. Завтра 10 сильнейших школьных команд будут бороться на региональном этапе за право представлять регион на окружном финале игры «Что? Где? Когда?» 4-5 марта в городе Йошкар-Ола.

Команды, вышедшие на региональный финал, представляют физико-технический лицей № 1, медико-биологический лицей, гуманитарно-экономический лицей, лицеи № 15, 37, среднюю школу № 82, гимназии № 1, 3 города Саратова, среднюю школу № 1 р. п. Базарный Карабулак, гимназию № 2 г. Балаково.

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа проводится с 2016 года. Проект был инициирован саратовскими студентами на молодежном форуме «iВолга» в 2015 году и поддержан полномочным представителем Президента РФ в ПФО.