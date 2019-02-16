16 Февраля 2019 01:37 СУББОТА
Новости
18:00 | 15 февраля
Саратовец стал призером кубка России по подводному спорту
17:02 | 15 февраля
В Энгельсе пройдет региональный этап интеллектуально-развивающей игры школьников «Что? Где? Когда?»
15:59 | 15 февраля
В магазинах всей страны появится безалкогольное пиво «Балтика 0 Грейпфрут»
15:09 | 15 февраля
Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту
14:16 | 15 февраля
В Балашове горело здание церкви
13:23 | 15 февраля
В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»
12:31 | 15 февраля
«Печати. Маркет» запустила линию высококачественных флеш-печатей
11:44 | 15 февраля
Балаковец пытался откупить сына, подозреваемого в хищении демонтированных мелиоративных труб
10:57 | 15 февраля
С начала года в области выращено около 600 тонн тепличных огурцов
10:04 | 15 февраля
В Саратовской области пройдет межрегиональный туристский форум «Диво Поволжья»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Балашове горело здание церкви

Новости / ЧП
В Балашове горело здание церкви

Пострадавших нет.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 12 ч. 25 м. на пульт "01" поступило сообщение о пожаре в здании церкви на ул.Авиаторов. Здание двухэтажное, кирпичное, переменной этажности, раньше в нем располагалась школа младших авиационных специалистов.

К месту были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию к месту первых расчетов было установлено, что людей в здании нет, пострадавших нет, горит кровля.

В 13 ч. 08 м. был объявлен повышенный номер пожара№2. В 13 ч. 39 м. пожар был локализован, продолжаются работы по ликвидации загорания. На месте работают 7 единиц техники, 18 человек личного состава.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в нежилой части здания, принадлежащей Балашовской епархии. Часть здания, где проходили молебны, не пострадала.