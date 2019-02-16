В Балашове горело здание церкви

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 12 ч. 25 м. на пульт "01" поступило сообщение о пожаре в здании церкви на ул.Авиаторов. Здание двухэтажное, кирпичное, переменной этажности, раньше в нем располагалась школа младших авиационных специалистов.К месту были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытию к месту первых расчетов было установлено, что людей в здании нет, пострадавших нет, горит кровля.В 13 ч. 08 м. был объявлен повышенный номер пожара№2. В 13 ч. 39 м. пожар был локализован, продолжаются работы по ликвидации загорания. На месте работают 7 единиц техники, 18 человек личного состава.В МЧС уточнили, что пожар произошел в нежилой части здания, принадлежащей Балашовской епархии. Часть здания, где проходили молебны, не пострадала.