16 Февраля 2019 01:37 СУББОТА
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15:09 | 15 февраля
Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту
14:16 | 15 февраля
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13:23 | 15 февраля
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12:31 | 15 февраля
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11:44 | 15 февраля
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Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту

Новости


Причиной стала коммунальная авария на ул. Университетская/Кутякова.

По информации МКУ «Транспортное управление», сегодня осуществлен плановый выпуск автобусов большой и малой вместимости в количестве 906 единиц.

После проведения работ по очистке и расширению дорожного полотна в Солнечном-2 возобновилось движение общественного транспорта по утвержденным маршрутам. Течь воды из частного сектора на ул. Черниговская не дает возможность автобусу №89 завершать свое движение на конечной точке. Из-за наледи на проезжей части сокращены маршруты №№4 и 68.

По сообщению МУПП «СГЭТ», троллейбус №10 осуществляет движение по сокращенному маршруту до ЦКР из-за коммунальной аварии на пересечении ул. Университетская/Кутякова.