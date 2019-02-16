Троллейбус №10 курсирует по сокращенному маршруту
Причиной стала коммунальная авария на ул. Университетская/Кутякова.
По информации МКУ «Транспортное управление», сегодня осуществлен плановый выпуск автобусов большой и малой вместимости в количестве 906 единиц.
После проведения работ по очистке и расширению дорожного полотна в Солнечном-2 возобновилось движение общественного транспорта по утвержденным маршрутам. Течь воды из частного сектора на ул. Черниговская не дает возможность автобусу №89 завершать свое движение на конечной точке. Из-за наледи на проезжей части сокращены маршруты №№4 и 68.
По сообщению МУПП «СГЭТ», троллейбус №10 осуществляет движение по сокращенному маршруту до ЦКР из-за коммунальной аварии на пересечении ул. Университетская/Кутякова.