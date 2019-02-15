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«Печати. Маркет» запустила линию высококачественных флеш-печатей

Новости
«Печати. Маркет» запустила линию высококачественных флеш-печатей


Компания «Печати. Маркет» объявила о старте линии по производству флеш-печатей по специальной технологии. Печать позволяет делать оттиски отличного качества – картинка не смазывается и получается оригинальной. Среди преимуществ аксессуара – долговечность и надежность, совмещение в одной печати до 4 различных цветов и пропечатывание без дозаправки картриджа до 10 000 листов. Производитель (https://pechati.market/) также не ограничивает количество заправок.

Для флеш-печатей используется технология красконаполненной печати – материал новых клише пропитан краской на уровне микропор. Сама поверхность печати гладкая. Все это обеспечивает каждому элементу оттиска (микротекст, растровые поля и заливки в полутонах) четкость, насыщенность цвета и красочность изображения, а также защиту от копирования и подделки на 100%. Производитель гарантирует высокую скорость изготовления флеш-печати, оптимальную стоимость и хороший уровень сервиса.
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